К 2018 году российские регионы окажутся на грани дефолта

Экономическое положение российских регионов резко ухудшилось.

Об этом сообщает в "Комментариях о государстве и бизнесе" Высшая школа экономики.

В ближайшее время у 25% регионов расходы на обслуживание и погашение долга будут превышать 30% текущих доходов, что свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта, предупреждают специалисты.

В декабре число субъектов РФ, где наблюдались признаки восстановления экономики, упало практически вдвое. В зоне устойчивой рецессии на конец года оставались 62 российских региона из 85, две трети субъектов фиксировали спад на протяжении всего последнего квартала.

Сводный индекс региональной экономической активности в конце года рухнул с 52,2 до 41,7%. Обвал экономических показателей на уровне субъектов стал рекордным с января 2015 года.

В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в 6 из 7 субъектах РФ, строительство и платные услуги — в 3 из 5.

Среди федеральных округов только в Южном индекс экономической активности преодолел 50-процетную планку, отделяющую рост от рецессии. Впрочем, это объясняется включением в ЮФО аннексированных Крыма и Севастополя, где статистика фиксирует рост по сравнению с низкой базой провального 2015-го года.

В субъектах, обеспечивающих почти половину валового регионального продукта страны, сокращаются от 80% до 100% секторов экономики.

Спад экономики и постепенное сворачивание поддержки из федерального центра грозят регионам бюджетным кризисом — к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта, предупредило в декабрьском докладе международное рейтинговое агенство S&P.

Уже сейчас долг каждого третьего региона превышает критический уровень, определенный бюджетным кодексом — 50% от доходов, а в ближайшие три года его придется нарастить в 1,5 раза из-за того, что правительство сворачивает кредитование субъектов за счет бюджета по пониженной ставке.

Регионам придется занимать деньги у банков и на рынке, а это существенно дороже. "К 2018 году у 25% российских регионов расходы на обслуживание и погашение долга будут превышать 30% текущих доходов. Согласно накопленной нами международной статистике дефолтов, такой уровень расходов на обслуживание и погашение долга свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта", — отмечают в S&P.

Напомним, российская экономика возобновила падение.