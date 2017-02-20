В 2015-м отказались от российского газа, сможем постепенно отказаться и от угля — нардеп

20 февраля 2017, 13:51

Фракция "Народного фронта" детально обсудит вопрос уменьшения энергозависимости от сателлитов России, говорит Сергей Пашинский.

Верховная Рада должна разработать массив законопроектов по уменьшению энергозависимости Украины от сателлитов Российской Федерации на Донбассе и ответить на недавнее признание Путиным так называемых "паспортов" фейковых республик ОРДЛО.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский в комментариях журналистам на Согласительном совете.

"В своих действиях мы должны исходить, прежде всего, из интересов государства, а не из интересов пиара, рейтингов или конкуренции тех или иных олигархических групп. Насколько я понимаю позицию министра энергетики и премьер-министра, 9 миллионов тонн антрацита мы мгновенно заменить не можем. Мы, как фракция "Народного фронта", будем поднимать этот вопрос. Мы смогли в 2015 году отказаться от российского газа. Значит, что мы делаем, чтобы отказаться от угля и антрацита из ОРДЛО?", — резонно спросил Пашинский.

"С моей точки зрения, первое, это должен быть переход с угля на газ. В какие сроки это можно сделать, какие блоки ТЭЦ можно перевести под это? Рисовать график и, соответственно, уменьшать зависимость от угля", — добавил заместитель руководителя фракции "Народный фронт".

Пашинский также выразил мнение, что на сегодняшнем собрании фракция "Народного фронта" детально обсудит вопрос уменьшения энергозависимости от сателлитов России.

"Я думаю, целый такой блок законопроектов мы должны подать", — отметил председатель Комитета по нацбезопасности.

Вспомнил заместитель руководителя фракции "Народный фронт" и о недавнем указе президента Путина о признании Российской Федерацией "паспортов" так называемых ЛДНР.

"Что мы имеем? Это ползучая легитимизация этих территорий. Мы тоже должны отреагировать на это, и я считаю, мы должны принять базовый закон о возвращении оккупированных территорий, и в рамках этого закона предусмотреть те или иные алгоритмы", — сказал Пашинский.

"Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день мы не видим других возможностей вернуть Крым и Донбасс, кроме как в политико-правовом режиме, при поддержке наших партнеров. И опять же хочу напомнить, что, несмотря на крики "измена", — и США, и ЕС заняли очень четкую позицию. Однако история развивается, мы должны зафиксировать факт оккупации и наши действия по этому вопросу", — резюмировал Пашинский.

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Народный Фронт Сергей Пашинский
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