Нацбанк повысил курс гривны, евро подешевел на девять копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на девять копеек.

Официальный курс гривны на 21 февраля:

100 долларов — 2702,5299 грн (20 февраля — 2702,6138);

100 евро — 2869,0057 грн (2878,2837);

10 рублей — 4,6518 грн (4,6893).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.