Нацбанк повысил курс гривны, евро подешевел на девять копеек

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2702,5299 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на девять копеек.
Официальный курс гривны на 21 февраля:
100 долларов — 2702,5299 грн (20 февраля — 2702,6138);
100 евро — 2869,0057 грн (2878,2837);
10 рублей — 4,6518 грн (4,6893).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.