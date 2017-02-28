Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на восемь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2864,1723 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на восемь копеек.
Официальный курс гривны на 28 февраля:
100 долларов — 2705,3672 грн (27 февраля — 2697,6569);
100 евро — 2864,1723 грн (2861,9442);
10 рублей — 4,6695 грн (4,6935).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.