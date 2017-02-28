Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на восемь копеек

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на восемь копеек.

Официальный курс гривны на 28 февраля:

100 долларов — 2705,3672 грн (27 февраля — 2697,6569);

100 евро — 2864,1723 грн (2861,9442);

10 рублей — 4,6695 грн (4,6935).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.