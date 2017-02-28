В Украине увеличился профицит госбюджета и вырос объем иностранных инвестиций

Государственный бюджет Украины в январе 2017 года сведен с профицитом на уровне 15,754 млрд грн, что в 6 раз превышает профицит за январь прошлого года на уровне 2,452 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет в январе сведен с профицитом на уровне 25,018 млрд грн, что в 2,7 раза выше профицита за январь прошлого года на уровне 9,023 млрд грн.

Кроме того, иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,406 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 642 млн долл., или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом общая оценка объемов акционерного капитала на отчетную дату не приводится, как и привычная разбивка данных на поступления новых инвестиций, отток за период и переоценку, а больше информации об инвестициях ведомство обещает обнародовать 30 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты пророчат Украине экономический рост.