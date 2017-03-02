Потеря сырья и рынков сбыта. Почему отжим украинских заводов на Донбассе ударит по боевикам

Даже в случае "национализации" боевиками украинских предприятий, находящихся на оккупированных территориях ОРДЛО, маловероятно, что они смогут существовать за пределами единого с Украиной комплекса.

Об этом старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь рассказал в комментарии "Главреду".

"С экономической точки зрения, предприятия, находящиеся на территории ОРДЛО, завязаны на Украину. И экономически невыгодно и нецелесообразно переориентировать их на другие рынки", — считает экономист.

"Если говорить о Донецком и Енакиевском металлургических заводах, то необходимую руду экономически выгодно завозить только из Украины. Поставки из России можно осуществлять только по железной дороге, а это очень большие расстояния и затраты, которые экономически не оправданы. Российские металлургические заводы, которые расположены намного ближе к местам добычи железной руды в РФ, являются модернизированными и экономически более выгодными", — подчеркнул эксперт.

"Соответственно, вряд ли металлургическим заводам на оккупированной территории можно будет конкурировать с российскими за сырье. А из других источников в РФ им получать неоткуда", — говорит аналитик.

"То же касается шахт и обогатительных заводов, оставшихся на оккупированной территории. На сегодня добываемый там объем угля продать в РФ (ведь прямого выхода на третьи страны, кроме России, у этих территорий нет) будет проблематично. В России нет спроса на такой уголь и в таких объемах", — уверен эксперт Международного центра перспективных исследований.

"Поэтому возникает вопрос — как боевики намерены выходить из этой ситуации? Да, они ввели внешнее управление на предприятиях в ОРДЛО, но при этом они зависимы и от украинских рынков сырья и материалов, и от украинских рынков сбыта. У нас идет на экспорт свыше 80% произведенного металла. И он поставляется покупателю морским путем: сначала по железной дороге в Мариуполь, а затем уже вывозился дальше. Мариуполь же остается украинским, а вывозить металл железной дорогой на российскую территорию, а там перегружать еще куда-то будет очень затратно и экономически невыгодно", — объяснил эксперт.

"Поэтому у меня есть большие сомнения в том, что крупные заводы смогут существовать за пределами единого с Украиной комплекса", — добавил он.

"Кроме того, если эти предприятия не смогут продавать свою продукцию в Украине, а в России она будет не нужна, то у них не будет денег и на выплату зарплат. Соответственно, на оккупированных территориях вполне возможно ухудшение социального характера. Ведь до сих пор в значительной степени Украина поддерживала эти регионы, когда покупала продукцию, произведенную в ОРДЛО, и так выплачивалась зарплата работникам на тех территориях", — подытожил Александр Жолудь.

Напомним, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду", как отжим "украинских" предприятий на Донбассе ударит по нашей экономике.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Национализация" украинских предприятий по-ЛДНРовски: последствия для боевиков и Украины.

фото: dmz.donetsksteel.com