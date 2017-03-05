Евро подорожал на 17 копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 17 копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 6 марта:

100 долларов — 2711,9249 грн (3 марта — 2709,1316);

100 евро — 2865,1487 грн (2848,3810);

10 рублей — 4,6035 грн (3 марта — 4,6384).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.