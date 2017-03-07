В Крыму оккупанты отжали два завода Ахметова

В оккупированном Россией Крыму два предприятия украинского олигарха Рината Ахметова — Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс — будут принудительно выкуплены крымским правительством в соответствии с законом от 2014 года.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, 6 марта крымские чиновники провели встречу с работниками предприятий, и на них введена временная администрация, которая проведет инвентаризацию имущества и оценит его стоимость. Данный шаг властей Крыма последовал за схожими действиями руководства ЛДНР.

Власти Крыма приняли решение ввести временную администрацию и выкупить имущество двух предприятий, аффилированных с Ахметовым — "Керченского стрелочного завода" и "Керченского металлургического комплекса". Как сообщил изданию источник в администрации предприятий, в понедельник с коллективами заводов (на стрелочном заводе работает около 700 человек, а на металлургическом — 1 тыс. человек) встретились заместитель министра промышленной политики Крыма Борис Кабаков и глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Они сообщили, что незаконный "совмин" Крыма 3 марта принял решение о выкупе имущественных комплексов обоих предприятий. Временные администрации провести инвентаризацию имущественного комплекса, чтобы определить стоимость заводов для их принудительного выкупа.

Также было создано ГУП "Керченский металлургический комплекс", в которое войдет имущество двух заводов после принудительного выкупа. Крымские чиновники предложили всем работникам предприятий написать заявление на переход на работу в ГУП и заверили, что зарплата сотрудникам будет регулярно выплачиваться, а комплексу будет оказана поддержка в получении заказов.

Собеседник издания в правительстве заверил, что имущество заводов будет оценено и выкуплено у Ахметова по справедливой цене.

Справка. Закон "Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым" был принят "госсоветом" Крыма в 2014 году. Согласно этому псевдодокументу объекты, подлежащие принудительному выкупу, определяет "совмин" Крыма. Правительство республики также устанавливает размер компенсации, которую получает собственник.

Напомним, ранее оккупационные "власти" Крыма начали увольнять украинцев с "Крымского титана" под предлогом террористической угрозы.