РосСМИ рассказали о критической ситуации и туманном будущем "отжатых" предприятий на Донбассе

10 марта 2017, 01:55

"Отжатые" предприятия на оккупированной территории Донбасса ищут рынки и зарплаты

Через неделю после того, как главари боевиков ОРДЛО объявили о введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, ситуация на этих заводах оказалась близка к критической.

Вопреки радужным прогнозам местных властей, обещавших быстро переориентировать производство на Россию и обеспечивать до 70% доходов бюджета за счет де-факто национализированных предприятий, многие производства закрываются, пишет российское издание Коммерсантъ.

На некоторых из них зарплату рабочим еще продолжают выплачивать, но будущее большей части заводов остается туманным.

Издание отмечает, что благоприятная ситуация сложилась лишь на Харцызском трубном заводе Рината Ахметова. 1 марта на этом заводе, как и на всех других предприятиях украинских собственников на территории ОРДЛО, было введено внешнее управление.

До последнего дня никто не знал, будут ли рабочим выплачены деньги 7 марта. А если зарплата придет, то будет ли ее платить прежний собственник или она будет выплачиваться из бюджета, который дотируется Россией.

"В итоге вчера две трети зарплаты пришло нам на карточки, как было все последние месяцы", — рассказал один из рабочих Харцызского трубного завода.

На других предприятиях в ОРДО ситуация для рабочих менее благоприятная. "Последняя зарплата была в начале февраля, сейчас производство заморожено, — рассказал сотрудник службы выгрузки сырья Енакиевского металлургического завода.

"1 марта завод блокировали люди с автоматами, все системы управления были остановлены", — добавил он. По мнению собеседника, если в ближайшее время ЕМЗ не заработает, то рабочим этого градообразующего предприятия придется искать работу за пределами ОРДЛО.

Похожая ситуация и на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ), владельцы которого объявили об остановке предприятия 27 февраля, накануне введения внешней администрации со стороны ОРДО.

Уже после введения внешнего управления ОРДО был вынужден остановить свою работу Ясиновский коксохимический комбинат, расположенный в Макеевке, прекратил работу "Укртелеком", также входящий в холдинг Рината Ахметова.

В "министерстве связи" ОРДО, правда, после этого заявили: все сотрудники предприятия переводятся на работу в компанию "Комтел" (новый государственный оператор), а зарплату им будут платить из бюджета республики.

Жители Донецка пишут в соцсетях, что после появления внешних управляющих от ОРДО в единственном пятизвездном отеле города "Донбасс палас", также принадлежавшем Ахметову, сначала был поднят флаг боевиков ОРДО, а затем из гостиницы начали выносить кофемашины и барное оборудование. Дозвониться в этот отель не удалось, связь не работала.

Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко неоднократно обещал, что производственные процессы предприятий, которые берет под контроль республика, будут переориентированы на Россию, и утверждал, что они смогут обеспечивать до 70% доходов бюджета республики.

Читайте больше по теме мнения экспертов: "Национализация" украинских предприятий по-ЛДНРовски: последствия для боевиков и Киева.

А также читайте статью Евгения Магды: Отжим "украинского" Донбасса, или Кремль прорывает блокаду

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