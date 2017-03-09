В четверг, 9 марта, мировые цены на нефть существенно снизились на данных минэнерго США о резком росте коммерческих запасов сырья в стране, опубликованных в среду.

Об этом свидетельствуют данные торгов, размещенные на ПРАЙМ.

По состоянию на 15:08 майские фьючерсы на "черное золото" марки Brent подешевели на 2,07% — до 52,01 доллара за баррель, а апрельские на WTI — на 2,19%, составив 49,18 доллара.

Также сегодня стоимость первой опускалась ниже 52 долларов за баррель, а второй — была меньше 50 за баррель впервые с декабря 2016 года.

"Котировки нефти отыгрывают данные минэнерго США о резком росте коммерческих запасов сырья в стране, опубликованные в среду. На этой статистике цены на нефть рухнули более чем на 5%", — говорится в статье.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.