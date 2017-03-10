В Крыму оккупанты хотят штрафовать водителей с украинскими правами

В захваченном Россией Крыму так называемые "власти" хотят ввести штрафы за использование украинских водительских удостоверений.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал "начальник ГИБДД МВД" по полуострову Анатолий Борисенко, пишет РИА Новости.

В то же время он уточнил, что наказание грозит шоферам, которые работают по найму.

"… с 1 июня наступает жесткая ответственность, за непоменянное удостоверение иностранного образца будут большие штрафы", — отметил Борисенко.

По его словам, санкции также "будут касаться тех организаций, которые предоставляют работу таким водителям". "Сейчас обмен старых водительских удостоверений в Крыму осуществляется бесплатно и без сдачи экзаменов", — добавил "начальник".

Ранее "министр курортов и туризма" Крыма Сергей Стрельбицкий говорил, что на полуострове нужно ввести курортный сбор в размере 300 рублей (120 гривен). Ознакомиться с заявлением "чиновника" можно здесь.