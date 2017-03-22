Аграрии ЛНР готовы в весенне-полевым работам: удобрения и посевной материал — из Украины

Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В.

На заседании правительства самопровозглашенной ЛНР и.о. заместителя "председателя совета министров" Александр Дробот отчитался о готовности аграриев "республики" к весенне-полевым работам. В своем выступлении Дробот сообщил о том, что что аграрии ЛНР подготовили 72% минеральных удобрений для весенней посевной кампании и практически полностью обеспечены посевным материалом, который поставляется в ЛНР с территории Украины.

"На сегодняшний день в "министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР", а также в агрофирмах сосредоточено около 72% минеральных удобрений от общей потребности. Из них 81% аммиачной селитры — это около 6900 тонн. Аграриями заготовлено около 5500 тонн посевного материала", — сообщил замминистра.

По информации аналитического отдела ОИ "Права справа", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" запустило производство аммиачной селитры. Запуск состоялся 15 февраля 2016. Селитра выпускается из привозного аммиака от Черкасского "Азота" и АО "Минудобрения", Россошь (Воронежская область РФ).

Примечательно, что еще в марте 2016 года "Права справа" обращалась к специальным службам и правоохранительным органам Украины с заявлением о проверке законности поставок из Украины в ЛНР посевного материала и минеральных удобрений для проведения посевных работ на оккупированных территориях Луганской области.

Стоит отметить, что с июня 2015-го действует временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, который был утвержден АТЦ при СБУ.

Согласно временному порядку определена процедура, когда предприятие подает заявку органам ГФС на внесение его в перечень предприятий, которым разрешено перемещать определенную продукцию на неконтролируемую территорию. Согласовывает все такие заявки КЦ при штабе АТО.

Требую провести служебное расследование законности действий сотрудников соответствующих служб в моменте выдачи разрешений на перемещение товаров на неконтролируемую территорию, которые фактически создали условия для поддержки инфраструктуры террористов ЛНР.