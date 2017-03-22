Аграрии ЛНР готовы в весенне-полевым работам: удобрения и посевной материал — из Украины

22 марта 2017, 10:36

Общественный деятель требует проверить разрешения на перемещение товаров на неконтролируемую территорию.

Трактор, иллюстрация

Генеральному прокурору Украины Луценко Ю.В.

На заседании правительства самопровозглашенной ЛНР и.о. заместителя "председателя совета министров" Александр Дробот отчитался о готовности аграриев "республики" к весенне-полевым работам. В своем выступлении Дробот сообщил о том, что что аграрии ЛНР подготовили 72% минеральных удобрений для весенней посевной кампании и практически полностью обеспечены посевным материалом, который поставляется в ЛНР с территории Украины.

"На сегодняшний день в "министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР", а также в агрофирмах сосредоточено около 72% минеральных удобрений от общей потребности. Из них 81% аммиачной селитры — это около 6900 тонн. Аграриями заготовлено около 5500 тонн посевного материала", — сообщил замминистра.

По информации аналитического отдела ОИ "Права справа", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" запустило производство аммиачной селитры. Запуск состоялся 15 февраля 2016. Селитра выпускается из привозного аммиака от Черкасского "Азота" и АО "Минудобрения", Россошь (Воронежская область РФ).

Примечательно, что еще в марте 2016 года "Права справа" обращалась к специальным службам и правоохранительным органам Украины с заявлением о проверке законности поставок из Украины в ЛНР посевного материала и минеральных удобрений для проведения посевных работ на оккупированных территориях Луганской области.

Стоит отметить, что с июня 2015-го действует временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, который был утвержден АТЦ при СБУ.

Согласно временному порядку определена процедура, когда предприятие подает заявку органам ГФС на внесение его в перечень предприятий, которым разрешено перемещать определенную продукцию на неконтролируемую территорию. Согласовывает все такие заявки КЦ при штабе АТО.

Требую провести служебное расследование законности действий сотрудников соответствующих служб в моменте выдачи разрешений на перемещение товаров на неконтролируемую территорию, которые фактически создали условия для поддержки инфраструктуры террористов ЛНР.

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ЛНР Луценко Снегирев Права Справа минудобрения Дробот Азот удобрения
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