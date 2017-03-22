Цены на нефть сбивают данные из США

В среду, 22 марта, мировые цены на нефть снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 10:52 майские фьючерсы на Brent подешевели на 0,92% — до 50,49 доллара за баррель, а на WTI — на 0,87%, составив 47,82 доллара.

В API выяснили, что коммерческие запасы в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 марта, выросли на 4,5 млн баррелей — до 533,6 млн.

При этом аналитики, опрошенные журналистами, ожидали меньшего увеличения показателя — на 2,8 млн баррелей. Между тем запасы на крупнейшем в стране терминале, который находится в Кушинге, выросли на 2 млн баррелей.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.