Госдума запретила денежные переводы из России в Украину

В среду, 22 марта, в России Госдума на заседании приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из страны в другие государства с помощью иностранных платежных систем.

Об этом пишет Интерфакс.

Агентство уточнило, что документ направлен на устранение негативных последствий запрета в Украине российских платежных систем.

В нем говорится, что в случае введения страной запретов в отношении них, перевод из РФ можно осуществить только с помощью оператора, подконтрольного российским юрлицам.

"Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета. Закон… вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования", — говорится в статье.

При этом нормы документа будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в Российской Федерации платежных систем.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, российским компаниям запрещается участвовать в приватизации украинского госимущества. Документ подписал президент Петр Порошенко, позже он вступил в силу.