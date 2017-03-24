Экстремальный вариант. Как поступить Украине в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже

Проигрыш НАК "Нафтогаз Украины" в Арбитражной палате Стокгольма по иску ОАО "Газпром", касающемуся выполнения контракта, заключенного между компаниями в 2009 году по поводу формулы цены газа, условий оплаты и транзита газа, — маловероятен.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Нафтогаз" должен анализировать все возможные варианты. Однако экстремальные варианты — тотальный проигрыш или полный джекпот — маловероятны. Скорее, Стокгольмский арбитраж примет некое соломоново решение, где каждая из сторон в чем-то выиграет и в чем-то проиграет. И вряд ли все сведется к простому балансу", — говорит эксперт.

"Но если гипотетически допустить экстремальный вариант, то нужно будет воспользоваться правовыми процедурами, не допускающими выполнения решений судебных инстанций в пользу государства-агрессора в условиях осуществления им агрессии против Украины", — подчеркнул директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ".

Комментируя вопрос, полностью ли Украина соскочила с российской "газовой иглы", Михаил Гончар напомнил, что с 25 ноября 2015 года "Нафтогаз" не осуществляет закупки газа у "Газпрома".

"То есть 16 месяцев и две зимы Украина прошла без российского газа. По импорту, но исключительно из стран ЕС, закуплено более 11 млрд кубометров. Задача правительства и парламента создать условия, чтобы в течение ближайших пяти лет выйти на увеличение добычи газа до уровня, который позволит нам отказаться от импорта как такового независимо от того, то это газ из России, то с европейского направления", — подытожил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему блицкриг Путина в "Новороссии" потерпел крах.

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