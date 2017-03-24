Экономика Евросоюза даже не заметила антироссийские санкции — экс-вице-премьер РФ

Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох считает, что экономика Евросоюза даже не заметила санкции, введенные против его страны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, причитания европолитиков-"любителей" российского президента Владимира Путина о "чудовищных убытках" из-за ограничительных мер выглядят комично.

"Экспорт ЕС в 2016 году составил примерно 2,6 трлн долларова, а импорт — 2,4 трлн долларов. Из этого: экспорт ЕС в Россию был 72,4 млрд долларов (2,7% от всего экспорта ЕС), а импорт из России в ЕС составил 118,7 млрд долларов (4,9% от общего импорта в ЕС)", — отметил экс-чиновник.

По его данным, за период с момента введения санкций (с 2014 года — Ред.) экспорт из Евросоюза в РФ "упал на 2% (это 2% от 2,7%!), то есть на 0,054% от всего экспорта ЕС, а импорт из России в ЕС на 13% от 5%, или на 0,65% от всего импорта в ЕС".

"При том, что за этот же период весь экспорт ЕС вырос больше чем на 200 млрд долларов, а импорт вырос больше чем на 100 млрд долларов, что в десятки раз больше всего падения товарооборота с Россией", — добавил Кох.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета Российской Федерации создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.