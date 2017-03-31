В Украине табачного монополиста обвинили в финансировании терроризма, проходят обыски

В Украине разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в частности, для финансирования терроризма монопольным дистрибьютором табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (сейчас — "Тедис Украина").

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что сейчас тысяча сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем … ООО "Мегаполис Украина" является, в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", — отметил чиновник.

По словам Луценко, под влиянием бизнесмена на ключевые должности в предприятии назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия террористическим организациям ДНР, ЛНР.

"Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017-й выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве обыскивали помещение Нацбанка в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами финучреждения своим служебным положением в 2015-2016 годах.