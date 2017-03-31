Нацбанк повысил курс гривны, доллар и евро подешевели

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на шесть, а также 10 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 31 марта:

100 долларов — 2697,6058 грн (30 марта — 2704,0107);

100 евро — 2896,4193 грн (2906,2707);

10 рублей — 4,7849 грн (4,7419).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.