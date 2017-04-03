Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на пять копеек

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на 3 апреля:

100 долларов — 2702,1745 грн (31 марта — 2697,6058);

100 евро — 2888,8948 грн (2896,4193);

10 рублей — 4,8287 грн (4,7849).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.