Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2888,8948 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на 3 апреля:
100 долларов — 2702,1745 грн (31 марта — 2697,6058);
100 евро — 2888,8948 грн (2896,4193);
10 рублей — 4,8287 грн (4,7849).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.