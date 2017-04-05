Порошенко недоволен результатами борьбы с коррупцией в Украине

В нашей стране есть независимая антикоррупционная инфраструктура, отметил президент.
Президент Петр Порошенко заявил, что он недоволен результатами борьбы с коррупцией в Украине.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте его пресс-секретаря Святослава Цеголко.
В то же время глава государства подчеркнул, что в нашей стране создана независимая антикоррупционная инфраструктура.
"Сейчас мы создаем новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатам я недоволен", — подчеркнул украинский лидер.
Ми створили незалежну антикорупційну інфраструктуру. Зараз ми створюємо новий Верх суд. Але антикорупц результатами я не задоволений - П.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 5 квітня 2017 р.
Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде призвали власти Украины ускорить проведение структурных реформ и отметили отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.