Британия потребует ввести новые "карательные" санкции против России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече глав МИД G7 в итальянской Лукке, которая начнется сегодня, 10 апреля, намерен потребовать ужесточить санкции против России в ответ на последние события в Сирии, если только Москва не перестанет поддерживать Дамаск.

Соответствующие проекты документов Джонсон поручил подготовить к заседанию G7, сообщает The Times.

При этом Джонсон подчеркнул, что санкции должны быть "очень болезненными", говорится в сообщении.

В случае отказа против России будут введены новые "карательные" санкции в ответ на химическую атаку в Синрии, в которой погибли более 90 человек.

Антироссийские ограничительные меры будут направлены в первую очередь против правительственных чиновников.

Издание отмечает, что посольство России в Лондоне дало понять: ультиматум со стороны Запада может привести к "реальной войне".

Напомним, ранее Россия и Иран предупредили, что могут ответить применением силы, в случае начала полноценного наступления США в Сирии