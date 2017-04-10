Британия потребует ввести новые "карательные" санкции против России

Джонсон подчеркнул, что санкции должны быть "очень болезненными".
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече глав МИД G7 в итальянской Лукке, которая начнется сегодня, 10 апреля, намерен потребовать ужесточить санкции против России в ответ на последние события в Сирии, если только Москва не перестанет поддерживать Дамаск.
Соответствующие проекты документов Джонсон поручил подготовить к заседанию G7, сообщает The Times.
При этом Джонсон подчеркнул, что санкции должны быть "очень болезненными", говорится в сообщении.
В случае отказа против России будут введены новые "карательные" санкции в ответ на химическую атаку в Синрии, в которой погибли более 90 человек.
Антироссийские ограничительные меры будут направлены в первую очередь против правительственных чиновников.
Издание отмечает, что посольство России в Лондоне дало понять: ультиматум со стороны Запада может привести к "реальной войне".
Напомним, ранее Россия и Иран предупредили, что могут ответить применением силы, в случае начала полноценного наступления США в Сирии