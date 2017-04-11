Нацбанк снова повысил курс гривны: доллар подешевел на несколько копеек

Во вторник, 11 апреля, Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 12 апреля:

100 долларов — 2689,3785 грн (11 апреля — 2693,3241);

100 евро — 2855,0442 грн (2848,9982);

10 рублей — 4,7219 грн (4,6931).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.