Доллар подешевел. НБУ снова повысил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2855,6654 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на копейку.
Официальный курс гривны на 14 апреля:
100 долларов — 2686,4209 грн (13 апреля — 2687,5671);
100 евро — 2855,6654 грн (2850,1649);
10 рублей — 4,7462 грн (4,7353).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.