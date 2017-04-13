Доллар подешевел. НБУ снова повысил курс гривны

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на копейку.

Официальный курс гривны на 14 апреля:

100 долларов — 2686,4209 грн (13 апреля — 2687,5671);

100 евро — 2855,6654 грн (2850,1649);

10 рублей — 4,7462 грн (4,7353).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.