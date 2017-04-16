НБУ снова повысил курс гривны: доллар "потерял" пять копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на вторник, 18 апреля:

100 долларов — 2681,2058 грн (14 апреля — 2686,4209);

100 евро — 2850,1218 грн (2855,6654);

10 рублей — 4,7628 грн (4,7462).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.