"Национализация" в ЛДНР. В МинАТО рассказали об ухудшении ситуации на оккупированном Донбассе

Через несколько месяцев станет ощутимо ухудшение гуманитарной ситуации в отдельных районах Донбасса из-за захвата боевиками украинских предприятий, которые до этого работали на неподконтрольной территории и давали работу тысячам жителям ОРДЛО.

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил в эфире Радио "Свобода".

"Многих работников отправили за свой счет, но на самом деле без содержания. Многие из них просто получили трудовые книжки, многим обещают: посидите немного дома... Речь идет о десятках тысяч работников. Именно это приведет к ухудшению гуманитарной ситуации через 2-3 месяца", — подчеркнул министр.

При этом министр опроверг утверждение, что крупные предприятия на неподконтрольной территории платили деньги группировкой ДНР и ЛНР.

По его словам, до блокады предприятия работали и платили налоги в украинский бюджет благодаря договоренностям в Минске.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке шахтеры готовят акцию протеста.