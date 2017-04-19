Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" три копейки

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.

Официальный курс гривны на 19 апреля:

100 долларов — 2684,4959 грн (18 апреля — 2681,2058);

100 евро — 2867,5785 грн (2850,1218);

10 рублей — 4,7955 грн (4,7628).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.