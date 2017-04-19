Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" три копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2867,5785 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.
Официальный курс гривны на 19 апреля:
100 долларов — 2684,4959 грн (18 апреля — 2681,2058);
100 евро — 2867,5785 грн (2850,1218);
10 рублей — 4,7955 грн (4,7628).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.