Донецк и Луганск охватил топливный кризис — 10 литров бензина в руки или по талонам

Главари Донецкой и Луганской "народных республик" оказались неспособными остановить разрушение экономики региона.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны Украиныв Facebook.

Как стало известно украинской разведке, сейчас в городах временно оккупированных территорий — Донецке, Луганске, Алчевске, Сорокино и Должанском отмечается рост дефицита горюче-смазочных материалов.

В частности, бензин марки "А-95" отпускается исключительно по талонам, а в отдельных случаях не более 10 литров на транспортное средство.

Местное население пытается решить указанную проблему через личные знакомства с представителями "силовых структур", закупая топливо из их запасов, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что о невыносимой жизни в Донецке — идут массовые увольнения, зарплат нет.