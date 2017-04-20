Круче чехов, американцев и французов. В Польше украинцы — №1 в списке самых желанных работников

После того, как Евросоюз включит безвиз для граждан Украины, богатые государства ЕС будут бороться за украинских работников. А значит, Польше нужно уже сейчас позаботиться об украинцах, максимально способствуя им во всех процедурах, потому что украинцы необходимы Польше.

Об этом со ссылкой на издание "Rzeczpospolita" сообщает "Польське радіо".

Сейчас над Вислой с огнем не сыщешь украинца, который пользуется социальной помощью. Украинцы не только работают и зарабатывают, но в первую очередь платят налоги, поэтому никоим образом не обременяют принимающую их страну, подчеркивает "Rzeczpospolita".

Проведенные по заказу Союза предпринимателей и работодателей Польши опросы подтверждают, что украинцы являются наиболее желанными работниками, опережают чехов, американцев и французов, а о жителях Ближнего Востока и Африки уж и говорить нечего. 26% респондентов видят в украинцах "новых поляков". Для сравнения, об американцах так думают 18 процентов опрошенных.

Проблемы с иммигрантами в Западной Европе показывают, что нечего углубляться в политкорректность и впускать в государство нежелательные нации, поскольку это приведет к конфликтам. Украинцев мы хотим, потому что эти иммигранты почти совершенные. Польша не может соперничать с богатыми странами Запада экономическими стимулами, но открытостью — целиком и полностью. И над этим стоит подумать, — отмечает "Rzeczpospolita".

Напомним, глава отдела Объединения украинцев Польши в Перемышле Мария Туцька в интервью "Главреду" рассказала, что украинцы— это образованные, предприимчивые люди, которые открывают свой бизнес, дают работу другим.