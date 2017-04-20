НБУ повысил курс гривны, доллар "потерял" несколько копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 20 апреля:

100 долларов — 2678,7082 грн (19 апреля — 2684,4959);

100 евро — 2872,9145 грн (2867,5785);

10 рублей — 4,7685 грн (4,7955).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.