Медведев пожаловался на сильную зависимость экономики России от цен на нефть

Российская экономика находится в заметной зависимости от нефтяной конъюнктуры.

Об этом заявил на заседании коллегии Минфина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

"Хотя основные вызовы экономики не связаны с конъюнктурой цен на нефть, но это вызовы долгосрочные, а если говорить о краткосрочных и среднесрочных вызовах, то, чего скрывать, от нефтяной конъюнктуры у нас очень многое зависит пока", — сказал он.

При этом он заявил, что правительство продолжает политику на снижение зависимости от нефтяной конъюнктуры, предусмотрев уменьшение балансирующей цены на нефть до 45 долларов за баррель по итогам 2019 года.

Медведев назвал ключевой задачей Минфина на 2017 год снижение инфляции и зависимости экономики РФ от цен на нефть.

Напомним, ранее Медведев призвал не обольщаться. Быстрой отмены санкций Запада против России не будет.