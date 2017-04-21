Украинская экономика оживает: спад промпроизводства замедлился, оборот розничной торговли вырос

В Украине в марте второй месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с мартом 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, замедлился до 2,7% после 4,6% месяцем ранее.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в марте в годовом выражении ускорился до 2,9% после 1,7% в феврале к февралю.

По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем, февралем 2017 года, промпроизводство в марте выросло на 8,9% без учета сезонной корректировки, но при этом снизилось на 1,6% с учетом корректировки.

В то же время, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) — до 164,679 млрд грн.

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Кировоградской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях — на 7,6%, 7%, 6,2% и 6,2% соответственно. — до 3,2 млрд грн, 10,777 млрд грн, 4,2 млрд грн и 3,4 млрд грн соответственно.

В то же время, наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-марте этого года было зафиксировано в Ривненской (на 3,4%, до 3,2 млрд грн) и Черкасской (на 4,7%, до 3,7 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 5,8% — до 32,467 млрд грн.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-марте 2017 года составил 118,832 млрд грн, что на 0,3% больше показателя за январь-март 2016 года.

При этом, оборот розничной торговли предприятий в марте 2017 года вырос на 8,8% по сравнению с показателем марта прошлого года.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил об экономике Украины: мы были в реанимации и выжили.