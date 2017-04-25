Администрация Трампа хочет существенно сократить помощь Украине — СМИ

В 2018-м году администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить помощь Украине.

Об этом говорится в бюджетном документе Госдепартамента, полученном Foreign Policy, пишет Голос Америки.

Издание уточнило, что обнародованный в марте властями план бюджета Штатов предусматривает сокращение на треть помощи развивающимся странам, однако детали тогда не были известны.

"Согласно 15-страничному бюджетному документу Госдепартамента, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности", — узнали журналисты.

В нем детально описаны планы администрации главы государства насчет сокращения прямой международной помощи в фискальном 2018 году. Документ помечен как "несекретний, но чувствительный".

"Относительно Украины,... объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета составляли более 570 млн долларов. Новый проект предусматривает сокращение финансирования до 177 млн долларов. Сокращение, предусмотренное в процентах, — 68,8%", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.