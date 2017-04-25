Нацбанк снизил курс гривны, евро "подскочил"

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 34 копейки.

Официальный курс гривны на 25 апреля:

100 долларов — 2667,3697 грн (24 апреля — 2673,2780);

100 евро — 2893,5627 грн (2859,8728);

10 рублей — 4,7564 грн (4,7541).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.