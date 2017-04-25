Нацбанк снизил курс гривны, евро "подскочил"

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоит 2667,3697 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 34 копейки.
Официальный курс гривны на 25 апреля:
100 долларов — 2667,3697 грн (24 апреля — 2673,2780);
100 евро — 2893,5627 грн (2859,8728);
10 рублей — 4,7564 грн (4,7541).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.