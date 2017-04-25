Путин пожаловался на Украину: России пришлось создавать целую отрасль оборонки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Украины от военно-технического сотрудничества с Россией вынудил РФ создавать новую отрасль производства.

Об этом рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии, сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК в Украине, однако "кооперация распалась, и возможность сотрудничества с украинскими партнерами исчезла".

"Мы были вынуждены заняться импортозамещением и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", — похвастался президент РФ.

По его словам, в результате график строительства военных кораблей будет смещен не на 2 года, как предполагалось ранее, а примерно на полтора.

Путин также сказал, что Россия якобы готова вернуться к кооперации с Украиной по военно-техническому сотрудничеству, если условия для этого будут созданы.

Он отметил, что кооперация в области создания корабельных и авиационных двигателей с Украиной была прекращена, после чего в России были созданы собственные возможности в этой сфере.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", — сказал президент РФ.

Напомним, в апреле 2016-го вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин жаловался, что Россия лишилась украинских двигателей для гражданских самолетов и должна заместить их своими.

Также напомним, что в июне 2015-го Рогозин пожаловался, что из-за приостановки поставок газотурбинных агрегатов из Украины Россия не может завершить строительство ряда кораблей для нужд своего Военно-морского флота, а потом признал, что оборонка РФ будет зависеть от украинских комплектующих еще 3 года.