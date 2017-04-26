В разведке узнали, из-за чего на Донбассе боевики получат намного меньшую зарплату

На захваченной части Донбасса боевикам выплатят почти на треть меньшую зарплату из-за недостаточного финансирования и расходов "бюджетных" средств на подготовку и проведение пропагандистских мероприятий на 9 мая (День Победы).

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным ведомства, в соединениях и частях самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжают работать комплексные комиссии российского оккупационного командования.

"На время проверок осуществляется задержка выплаты денежного обеспечения личному составу с целью предупреждения нарушений воинской дисциплины", — отметили в министерстве.

В то же время, "в связи с недостаточным финансированием и расходами "бюджетных" средств на подготовку и проведение пропагандистских мероприятий 9 мая, предполагается выплата лишь 70% месячного денежного обеспечения".

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке Украины более 100 "морпехов" и "мотострелков" террористической ДНР написали рапорты на увольнение. Узнать больше об инциденте можно здесь.