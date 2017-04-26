5 миллиардов долга за электричество, или Почему Украина сделала темную ЛНР

В ночь на 25 апреля Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" полностью прекратила электроснабжение временно оккупированных территорий Луганской области. "Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области", — сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

Информацию о прекращении подачи электроэнергии на оккупированные территории Луганщины области в эфире "5 канала" подтвердил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Тыква "В 00:00 действительно произошло отключение электроэнергии временно неподконтрольной территории Луганской области из-за долга почти в 5,6 млрд гривен".

В свое время, постановлениями Кабмина №263 и №368 Луганское энергетическое объединение, за счет потребителей с контролируемой Украиной части Луганщины, вынуждено было безвозмездно поставлять на оккупированные территории электроэнергию (на сумму около 300 млн гривен в месяц), что привело к задолженности компании перед "Энергорынком". По информации пресс-службы ЛЭО, потребители в целом задолжали компании около 5,5 млрд гривен, из них 4,9 млрд — потребители с неконтролируемой территории.

С 2015 года гендиректор ЛЭО Владимир Грицай неоднократно поднимал вопрос о прекращении или ограничении до уровня оплаты перетоков на неконтролируемую территорию. В декабря 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти. По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 млн гривен.

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Примечательно, что по информации энергогенерирующей компании "Донбассэнерго", в 2016 году средневзвешенный тариф тепловых электростанций (ТЭС) на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, составил 958,94 грн за МВт·ч, что на 22,8% ниже средневзвешенного тарифа ТЭС в Объединенной энергосистеме Украины (1 242,29 грн за МВт·ч.), при этом уровень расчетов с генерацией на оккупированных территориях составил всего 2,2%.

Стоит заметить, что в декабре 2016 года на временно оккупированные территории Луганской области "зашло" электроэнергии на 275 млн грн, в январе 2017-го — тоже на 275 млн, в феврале — 225 млн, и в марте (оперативная информация) — почти на 210 млн.

Впрочем, причиной отключения от поставок электроэнергии ООО "Луганское энергетическое объединение" стали не только экономические, но и политические факторы.

В частности, аналитический отдел ГИ "Права справа" в СМИ поднял вопрос, почему на якобы "национализированные" боевиками предприятия в ОРДЛО, которые, по словам президента Петра Порошенко и их владельцев, находятся под полным контролем боевиков, продолжается поставка украинского электричества, воды и газа.

Напомню, 15 марта Порошенко объявил о начале экономической блокады оккупированных территорий за то, что украинские предприятия были якобы захвачены боевиками и перешли под их полный контроль.

После принятия решения об экономической блокаде временно оккупированных территорий на государственном уровне, неоднократно звучали заявления со стороны официальных представителей власти и владельцев "национализированных" предприятий о том, что они мониторят ситуацию, и более того, будут выступать инициаторами адресных экономических санкций против юридических и физических лиц, поддерживающих экономические отношения с этими предприятиями.

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"Сотрудничество с непризнанными "республиками" и связанными с ними/контролируемыми ими лицами и предприятиями является нарушением режима международных экономических санкций. К компаниям, которые сотрудничают с лицами, внесенными в "черные" списки, могут быть применены штрафы, уголовная ответственность должностных лиц, а также санкции в виде ареста активов и запрета хозяйственной деятельности", — говорилось в сообщении группы "Метинвест".

Но, несмотря на так называемую "национализацию" и потерю контроля над украинскими предприятиями на оккупированных территориях, украинская сторона продолжала поставлять электроэнергию на оккупированные территории. Кроме того, газ и воду. Тогда возникал вполне логичный вопрос, о каком "отжиме" предприятий и экономической блокаде предприятий идет речь, если украинское правительство фактически продолжает поддерживать их производственный цикл.

При этом стоимость только электроэнергии, поставляемой на "национализированные" предприятия в ЛНР, ежемесячно составляла около 300 млн гривен. О том, не снизились ли поставки электричества, свидетельствовали данные самого ЛЭО. Это были незначительные уменьшения, свидетельствовавшие о сезонном характере и о том, что население отказалось в холодный период от отопительных приборов.

Наглядным свидетельством того, что власти не намерены менять правила игры по бесплатной поставке электроэнергии на оккупированные территории, несмотря на объявленную ими же блокаду, стало решение от 5 апреля 2017 года Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг об отказе ООО "Луганское энергетическое объединение" в выдаче новых лицензий для работы только на подконтрольной Украине части Луганской области. Сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежи с которых компания не получает. "Вчера появилась информация, что наши бумаги в НКРЭКУ "завернули". Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги — растут, кого и зачем кормим — непонятно", — прокомментировал решение НКРЭКУ директор ЛЭО Грицай.

Примечательно, что после критических замечаний "Правої справи", когда власти фактически были приперты к стене фактами бесплатных перетоков, были приняты решения о прекращении энергоснабжения. Стоит сказать, что это решение принималось под давлением общественности, а не исходя из рациональных соображений.