У Януковича забрали 1,5 миллиарда — СНБО

Суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО, пишет "Украинская правда".

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды — 1,5 миллиарда долларов — и должны быть перечислены в Госбюджет", — сообщили в СНБО.

"Только что в Ощадбданк с этим решением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели это до руководства финучреждения и поехали докладывать об этом президенту", — отметили в пресс-службе.

"Как раз по состоянию на сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета", — добавили в СНБО.

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Также напомним, что президент Украины Петр Порошенко одобрил закон, который дает зеленый свет заочному суду над Януковичем.