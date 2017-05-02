В Конгрессе США хотят выделить Украине помощь на 560 миллионов

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов.

Как сообщили в посольстве Украины в США на странице в Facebook, в частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн долларов.

"Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл.), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл., по сравнению с 2016 годом)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы в 350 млн долларов, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.

Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятие Сенатом и Палатой представителей, которая состоится до 5 мая 2017 года. Далее его должен подписать президент США.

Ранее сообшалось, что в 2018-м году администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить помощь Украине.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долларов.

