В США отложили законопроекты о санкциях против России

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) приостановил работу над законопроектом, предусматривающим новые санкции в отношении России.

Об этом сказал председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, пишет Радио Свобода.

Американские сенаторы решили пока не давать хода законопроектам, узаконивающим санкции против российских граждан и корпораций и предусматривающим дополнительные штрафные меры против российских граждан, причастных к кибероперациям во время президентской кампании.

В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных США в ответ на аннексию Крыма, поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и вмешательства в президентскую кампанию в США.

Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта.

Как заявил ранее Боб Коркер, эта тревога развеялась, никто не верит, что президент заключит с Россией "дешевую сделку касательно Сирии".

Коркер предложит подождать окончания расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих биллей после обнародования результатов. Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и США.

Напомним, 23 апреля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко заявил, что санкции страны против РФ останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и полностью выполнит Минские соглашения.