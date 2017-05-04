Остров Крым. Почему Украина отказалась рыть глубоководный канал через Перекоп

Украина не стала заниматься прокладкой глубоководного канала между оккупированным Крымом и материковой частью страны на случай блокады Россией наших азовских портов из-за угрозы негативных последствий.

Об этом директор Крымского департамента Фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал на чате в "Главреде".

"Такие идеи были. На уровне журналистики и обсуждения в соцсетях. О том, чтобы построить глубоководный канал, перерезав Перекопский перешеек, превратив Крым в остров. Не думаю, что эта идея сейчас технически осуществима", — выразил свое мнение эксперт по вопросам Крыма.

"А даже если осуществима, то этот проект, безусловно, имел бы крайне сложную экологическую составляющую. Азовское море — одна вода, Черное море — другая. Как правило, у таких проектов мощные негативные последствия", — напомнил директор Крымского департамента "Майдана иностранных дел".

"Но в этом вопросе, конечно, есть совершенно правильная мысль о том, что проход морских судов в украинские порты Азовского моря, то есть в Бердянск и Мариуполь, — это дело очень рисковое, потому что Россия может заблокировать его в любой момент. Я не вижу никаких мер, чтобы это предотвратить, если РФ захочется", — посетовал Андрей Клименко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему в России перестанут мазать хлеб маслом, но Керченский мост достроят

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фото: inpress.ua