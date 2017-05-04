"Когда просто платишь льготу, украсть тяжело, а вот здесь уже полегче", — Рабинович о монетизации субсидий

Решение правительства о частичной монетизации субсидий на коммунальные услуги для населения — очередной способ грабить страну.

Такое мнение в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" высказал народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, отвечая на вопрос о том, готов ли он инициировать полную монетизацию субсидий для населения.

"Нет, не готов. И объясню вам, почему. Я всегда говорю, что самая большая победа этих паразитов, что мы привыкнем к нищете, к бедности. К тому, что надо ходить с протянутой рукой. Их субсидии, по сути, это пособие по бедности. У нас всех есть головы, давайте посчитаем. Почему вместо всех этих бесконечных выдумок, бесконечных субсидий и монетизаций чего угодно просто не снизить тарифы? Можете объяснить? Никто не может", — подчеркнул нардеп.

Рабинович объяснил, в чем, по его мнению, выгода правительства. "Знаете, почему им нравятся все эти монетизации? Я вам скажу. Они считают, что у нас в стране 42 миллиона человек. Далее. У нас перепись населения не проводилась уже 25 лет. По оценке международных организаций (по уровню потребления хлеба и муки), у нас в стране реально находится 24,2 миллиона человек. Остальные просто либо выехали на заработки, либо просто их нет. Вот такая цифра. А теперь смотрите: можно потрясающе списать на несуществующих украинцев колоссальные суммы уже в деньгах", — резюмировал парламентарий.

По мнению лидера партии "За життя", доверять нынешнему правительству противопоказано. "Когда просто платишь льготу какую-то — тяжело (украсть. — Ред.), а вот здесь будет полегче. Поэтому у нас когда что-либо делают, обязательно ищите, где они хотят обмануть. Когда правительство говорит: "Нам стало жить лучше", — сразу хватайся за карманы", — заключил Рабинович.

Напомним, Кабмин принял решение относительно монетизации неиспользованной части субсидии на оплату электроэнергии и газа. Данные изменения коснутся порядка 1,5 миллиона семей. Министр социальной политики Павел Розенко назвал их "своеобразной премией". По его словам, общая сумма компенсаций может доходить до 700 гривен.