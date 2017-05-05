В этом году "Укравтодору" дополнительно выделят 15 млрд — нардеп

В 2017-м году на финансирование дорожной отрасли из Госбюджета предусмотрено 18 млрд грн

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич рассказал в интервью "Обозревателю".

Из них 7,4 млрд пойдет на погашение кредитных обязательств и долгов. Останется около 10 млрд. Это больше, чем в прошлом году, однако все равно недостаточно. Поэтому, пока не вступили в силу законы № 1762 и 1763 (о Дорожном фонде), комитет (по вопросам транспорта — Ред.) рекомендовал Кабмину и Минфину в частности выделить дополнительно 15 млрд грн на нужды "Укравтодора", сообщил народный депутат Ярослав Дубневич.

"Эти деньги должны пойти на строительство трансконтинентальных коридоров, которые объединят порты и страны Евросоюза", — объяснил нардеп.

По его словам, чтобы начали работать законы о Дорожном фонде, необходимы время и воля исполнительной власти, которая обязана обеспечить принятие и реализацию на практике многих подзаконных актов.

"На это отводится год подготовительного периода. То есть — пакет законов о Дорожном фонде заработает в полную силу только с 2018-го года. А до этого нужно провести инвентаризацию дорог, за что еще никто не брался. А время идет", — заключил глава комитета.