Трамп одобрил бюджет США, предусматривает выделение Украине 560 млн помощи

В пятницу, 5 мая, президент США Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете страны на 2017-й фискальный год, расходы до 30 сентября составят 1,2 трлн долларов.

Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, пишет ТСН со ссылкой на Reuters.

По данным посольства Украины в Штатах, размещенным в Facebook, согласно документу, на программы помощи нашему государству планируется выделить не менее 560 млн долларов.

"Бюджет объемом 1,2 трлн долларов предусматривает увеличение военных расходов на 19,9 млрд долларов по сравнению с финансовым годом 2016", — говорится в статье.

Между тем законопроект не предусматривает выделения денег на строительство стены на границе США с Мексикой, 1,5 млрд долларов, которые могли пойти на этот проект, планируют потратить на развитие технологий и ремонт существующего ограждения на рубеже.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность была увеличена до 350 млн долларов.

Видео: ТСН