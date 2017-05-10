Евро ощутимо подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5549 грн.
В среду, 10 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на пять, а также 27 копеек соответственно.
Официальный курс гривны на 11 мая:
100 долларов — 2645,5859 грн (10 мая — 2650,9341);
100 евро — 2878,9266 грн (2905,6889);
10 рублей — 4,5549 грн (4,5286).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.