Евро ощутимо подешевел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В среду, 10 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на пять, а также 27 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на 11 мая:

100 долларов — 2645,5859 грн (10 мая — 2650,9341);

100 евро — 2878,9266 грн (2905,6889);

10 рублей — 4,5549 грн (4,5286).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.