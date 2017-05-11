Порошенко показал в декларации еще почти 900 тысяч гривен

Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал за 2016 год доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 865 444 грн.

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в сообщении о существенных изменениях, сообщает УНИАН.

Так, в сообщении о существенных изменениях указано, что Порошенко получил 564 420 грн и 301 024 грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Напомним, Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов за 2016 год, из которых зарплата составила 366,3 тыс. грн. Он указал доход от процентов на сумму 11,9 млн грн и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму 26,2 тыс. грн.

Доход супруги президента Марины Порошенко в 2016 году составил 75 тыс. грн.

Также напомним, за 2015 год Порошенко показал доходы, задекларировав 62,162 млн грн, из которых заработная плата составляет 121 тыс. грн.