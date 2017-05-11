МВФ и ЕБРР прогнозируют рост экономики Украины в этом году на 2%

Международный валютный фонд, который является ключевым кредитором Украины, прогнозирует рост экономики нашей страны в 2017 году на 2%, что соответствует предыдущему прогнозу, опубликованному в начала апреля по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Как говорится в отчете МВФ "Перспективы развития мировой экономики" за апрель 2017 года, опубликованном на сайте фонда, в 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3,2%, пишет УНИАН.

В МВФ также отметили, что экономика Украины поддерживается за счет повышения доверия и роста реальных доходов, в том числе — за счет повышения минимальной заработной платы, однако промышленное производство находится под неблагоприятным воздействием торговой блокады на востоке страны.

Сегодня, 11 мая, крупнейший международный финансовый инвестор в Украине Европейский банк реконструкции и развития — также обнародовал обновленные прогнозы, согласно которым сохранил прогноз роста экономики в 2017 году на 2%, а в 2018 году ожидает рост на 3%.

Напомним, Международные эксперты дали печальный прогноз по экономике Украины из-за блокады на Донбассе.