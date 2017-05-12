Путина нужно остановить в Украине. США могут выделить финпомощь и в следующем году

Соединенные Штаты Америки (США) могут предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение помощи Украине.

Об этом заявил глава Комитета нацбезопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, пишет Радио Свобода.

"То, что происходит в Украине, влияет на весь мир. Если мы не остановим Путина и российскую агрессию здесь, то она распространится повсюду", — подчеркнул Маккол.

Он также напомнил, что США поддерживают Украину с самого начала агрессии РФ и готовы продолжать поддержку.

"Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этого региона в 2018 году", — подчеркнул Маккол.

Напомним, 4 мая, сенат (США одобрил законопроект о бюджете объемом в 1,1 триллиона долларов, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 миллионов долларов.