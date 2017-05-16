"Зеленая энергетика" по-украински: быть или не быть?

Самым большим положительным фактором в энергетической отрасли является то, что, начиная с 2015 года, в Украине существенно увеличилась заинтересованность крупных банков в кредитовании проектов по генерации "зеленой" энергии. Появились новые инвестиционные механизмы в этом секторе, в частности, "зеленые" облигации, краудфандинг и т.п.. Профильные (энергетические) источники свидетельствуют, что сектор возобновляемой энергетики переживал самый больший прирост мощности за всю историю, со значительным ростом во всех регионах. Инвестиции в возобновляемую энергетику составили сотни миллиардов долларов. Впрочем, в то же время мировыми лидерами по внедрению "зеленых" технологий остаются США, Китай, Германия, Япония и Индия, но не Украина. Это все свидетельствует о необходимости введения новых технологий в отечественную энергетику. Я лично уже долгое время выступаю за переход от традиционной к "зеленой" энергетике. Все, что уже отжило свое и начало проигрывать с точки зрения эффективности, экономичности и безопасности, требует качественной, а не фейковой модернизации украинской энергетики.

Риски украинского "энергоэффективности"

Высокая энергоемкость и низкая энергоэффективность стали основными идентификаторами украинской энергосистемы. Мы особенно остро в последние годы ощущаем на себе изъяны экстенсивной энергетики: ухудшение экологической ситуации в стране — высокие показатели заболеваемости и смертности населения из-за загрязнения атмосферного воздуха в результате работы и сбоев в работе АЭС и ТЭЦ, необходимость модернизации изношенного оборудования для обеспечения стабильности и безопасности их функционирования, что требует значительных капиталовложений, которые скажутся на и без того чрезмерно высоких и постоянно растущих тарифах. Столь болезненные для народа проблемы нуждаются не немедленного, принятого "впопыхах", а обдуманного, стратегического решения. И самый главный вопрос — реформы энергетической отрасли и внедрение новейших стандартов "зеленой" энергетики.

Если говорить без купюр — сейчас ситуация с энергоносителями не вызывает оптимизма. Так, сравнивая производство электроэнергии с 2013 г., оно сократилось на 20%. При таком падении, безусловно, сложно рассчитывать на развитие промышленности. О чем говорить, если за последние 40 лет на украинских тепловых станциях не ввели в эксплуатацию ни одного энергоблока. По оценкам экспертов, основные фонды энергетики изношены на 90%. Похожая ситуация в атомной энергетике, где заканчивается срок эксплуатации многих реакторов. Для решения этих вопросов необходимы реальные средства, реальные миллиарды, которые не могут быть распылены между различными ФПГ и энергомонополистами.

С одной стороны, в Украине мы можем оперировать такими "механизмами", как Энергетическая стратегия Украины до 2020 года, Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года, которые предусматривают постепенный переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Впрочем, даже эти стратегические цели существуют только на бумаге. С другой стороны, в Украине царит необоснованное и навязанное извне "всеобщее общественное мнение" о том, что мы не можем себе позволить "слишком дорогую" "зеленую" энергетику, в то время, как миллиарды гривен уходят на поддержку сектора традиционных энергетических источников. Причем влияние "зеленого" тарифа на стоимость электроэнергии для потребителя значительно меньше дотаций традиционной энергетике. Это можно легко проследить: "зеленые" тарифы не росли, наоборот, в соответствии с принятым в 2015 году законом Украины №514-VIII, они были уменьшении и имеют тенденцию к уменьшению во времени, доля ВИЭ мизерная, а следовательно, оказывают неощутимое влияние на формирование конечной стоимости. Вместо этого мы видим стабильный рост тарифов. И причина этого состояния в слишком больших дотациях в традиционную энергетику. Соответственно, нам нужно отказаться от консервативной модернизации энергетической отрасли и рынка в целом.

В Украине, безусловно, уже можно говорить о вероятности коллапса энергетики. Поводами являются, например, следующие факторы: 1) значительная часть наших атомных реакторов уже отслужила свой срок и требует больших средств для модернизации или даже должна быть остановлена ​​и заменена новыми. Но новые атомные станции Украина строить не в состоянии по финансовым причинам; 2) значительная часть наших тепловых электростанций работает на антраците.

Мировые подходы и стандарты в вопросе "зеленой энергетики"

Первыми, кто начал стимулировать развитие "зеленой" энергетики, были США, которые ввели "зеленый" тариф еще в 1978 году, благодаря чему в 1991-м страна достигла 4% ВИЭ в энергопотреблении. А уже за ними следовала Германия, которая еще в 70-х начала выделять средства на разработки новых энерготехнологий, а в 80-х серьезно занялась созданием законодательной базы, которая бы стимулировала развитие ВИЭ. В 1990 году страна перестала субсидировать традиционную энергетику, ввела программу "1000 крыш" (стимулирование населения реализовывать проекты частных СЭС на крышах своих домов, благодаря последним страна обеспечивает около половины нужд в электроэнергии, позже, в 1999-м, увеличила программу до "100 000 крыш"), а в следующем 1991-м приняла закон "о подаче электроэнергии из возобновляемых источников энергии", который предшествовал закону о возобновляемых источниках энергии (EEG), принятому в 2000-м, после чего в стране произошел значительный прирост доли ВИЭ в энергетическом секторе. На сегодняшний день Германия производит 30% электроэнергии из ВИЭ. Закон способствовал не только защите климата и развитию самой отрасли "зеленой" энергетики с высокой долей экспорта, но и стал популярным экспортным продуктом. Многочисленные страны — в том числе 19 из 28 стран ЕС — взяли за основу его основные принципы и перенесли их в собственные законы.

Возобновляемая энергетика была одним из ключевых направлений политики стран ЕС. В 2007 году была введена Программа "20-20-20", согласно которой страны-члены обязуются к 2020 году сократить свои выбросы на 20% от уровня 1990 года и нарастить долю ВИЭ в общем энергопотреблении до 20%, а уже в 2014-м ЕС взял курс на достижение 27% ВИЭ до 2030-го.

К началу 2015 года 145 стран оказывают поддержку ВИЭ и поставили для себя цель в достижении определенного уровня их доли в своем энергобалансе, в то время как в 2014-м — только в 138, а в 2005-м таких стран было всего 15.

Вместе с законодательной базой стремительно растут инвестиции в сектор. По данным Bloomberg, за 10 лет они увеличились в 5 раз: с 62 млрд долл. в 2004-м до 316 млрд долл. — в 2014-м, а в 2015 году достигли рекордной суммы в 329,3 млрд долл. (Хотя, конечно, им не сравниться с колоссальными суммами, инвестированными в течение многих десятилетий в ископаемое топливо).

С увеличением инвестирования растут и "планки". Приведем примеры новых или пересмотренных плановых общесистемных целей с 2014-го: Франция планирует на 32% увеличить конечное потребление энергии из ВИЭ до 2030 года; Япония в 2014 году приняла план достижения 13,5% ВИЭ к 2020 году и 20% — к 2030-му. В настоящее время некоторые страны не только достигли поставленных целей "2020", но и перевыполнили план. Например, Швеция планировала довести показатель до 49% и уже превысила его, Румыния достигла намеченных 24%, Дания обеспечивает себя электроэнергией более чем на 40% благодаря только энергии ветра. В Уругвае ВИЭ обеспечивают 95% нужд населения в электроэнергии, Коста-Рика на 100% перешла на "зеленую" альтернативу, в то время как Украина планирует достичь лишь 11% ВИЭ к 2020-му.

Развитие возобновляемой энергетики стремительно растет и будет расти, даже в нынешних условиях снижения цен на нефть, поскольку его основные драйверы являются долгосрочными. Сегодня даже нефтяные страны ставят перед собой цели увеличения доли ВИЭ в своем энергобалансе. Так, например, ОАЭ к концу 2015 года заявили о своем намерении увеличить долю солнечной энергетики к 2030 году до 25% и планируют инвестировать в данный сектор 10 млрд долларов. Международные финансовые институты, в частности Банк Америки и Всемирный банк, заявляют о сокращении финансирования традиционной энергетики в пользу "зеленой". Курс на переход на возобновляемую энергетику приняли такие всемирно известные бренды, как IKEA, Johnson & Johnson, Nike, Procter & Gamble, Starbucks, Google, Apple, Microsoft, Facebook и многие другие. Всем известный Apple уже сегодня использует 87% энергии ВИЭ и в ближайшем будущем планирует полностью перейти на чистые источники энергии.

О "свете в конце тоннеля"

Украине, как молодому государству, стоит побыстрее избавляться от неэффективных советских экономических анахронизмов и коррупционных составляющих экономической модернизации, если она действительно планирует состояться как субъект мировой экономики, а не объект.

Украине не стоит оставаться в стороне от мирового процесса развития альтернативной энергетики, а нужно сделать ставку на государственную модель развития "зеленой" энергетики и вместо перекрестного субсидирования, скажем, обязать "Энергоатом" создавать определенное количество СЭС и ВЭС ежегодно. При этом перекрестное дотирование происходило бы в пределах одной государственной структуры, атом дотировал бы возобновляемую энергетику внутри одной компании. В таком случае Украина будет застрахована от традиционно присущих государственным предприятиям проблем, а общество не должно будет субсидировать частных монополистов.

По расчетам Госэнергоэффективности, отечественные специалисты способны уменьшить зависимость страны от импортируемых энергоносителей, сократить выбросы СО 2 и достичь планового в 2020 году уровня доли ВИЭ в энергобалансе при условии неизменности правил игры на рынке без уменьшения "зеленых" тарифов или отсутствии их индексации, как это было в прошлом году и т.п..

Если учесть вредные экологические последствия работы станций традиционной энергетики, то альтернативные источники энергии не будут дороже, подчеркивают аналитики Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. Есть откровенные манипуляции о том, что "зеленая" энергетика является дорогой прихотью для бизнеса и государства. Это не так, хотя действительно, в Украине инвестирование в альтернативную энергетику является рискованным из-за нестабильной финансовой и политической ситуации, падения гривны, проблем с кредитованием. Соответственно, потенциальный инвестор должен иметь определенный стимул. В таком случае именно "зеленый" тариф и является этим стимулом. Основной его принцип — помочь предпринимателям в начале развития отрасли. В 2009 году, когда была принята программа, тариф был самым высоким. В 2015 году закончилась первая волна, и тариф был уменьшен на 10%. В 2020 году ожидается его уменьшение еще на 10%.

Убежден, что государство и частный бизнес в сфере энергетики должно активно поддерживать "зеленую" энергетику в Украине и не требовать от нее безумных объемов энергии. Однако в перспективе "зеленая" энергия будет стоить для страны гораздо меньше традиционной, и дело не только в ее себестоимости. Самая большая выгода заключается в другом — в ценности жизни граждан и ценимости ими собственных энергетических ресурсов страны.