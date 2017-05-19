Нацбанк снова повысил курс гривны: доллар подешевел на две копейки

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на 19 мая:

100 долларов — 2639,3442 грн (18 мая — 2641,7446);

100 евро — 2937,3262 грн (2936,8275);

10 рублей — 4,5927 грн (4,6560).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.