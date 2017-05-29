5 июня должно быть последней датой пребывания Балчуна на посту главы "Укрзалізниці" — министр

Руководитель "Укрзалізниці" Войцех Балчун может покинуть данную должность в скором времени.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина", сообщает 112.ua.

По словам Омеляна, 5 июня у Балчуна истекает срок контракта. Согласно ожиданиям министра, нынешний глава "Укрзалізниці" должен уйти в связи с тем, что не оправдал ожиданий.

"Вы знаете, у меня особых восторгов не было, у меня был кредит доверия, который он (Балчун, — Ред.) очень быстро исчерпал в течение месяца. Было рассмотрение вопроса ситуации "Укрзалізниці" на транспортном профильном комитете Верховной Рады. Дискуссия была очень острой. Я выразил свое категорическое недовольство результатами работы. И я надеюсь, это будет учтено, в частности, Кабинетом министров. 5 июня истекает контракт. Я думаю, что он должен быть последней датой пребывания его на этом посту", — заявил Омелян.

Как недавно сообщил сам Балчун в прессе, в случае непродления контракта "сливки от реформирования УЗ соберет другой руководитель", в связи с тем, что "часто тот, кто берет на себя эту работу, не сможет остаться в компании до того момента, когда придет результат.

Напомним, на должность председателя правления "Укрзалізниці" претендовал 31 кандидат, но победил поляк Войцех Балчун. 20 апреля 2016 года Кабмин утвердил его на эту должность. Новому руководителю "Укрзалізниці" назначили зарплату в 463 тыс. грн.